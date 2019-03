Lanciano sassi dal cavalcavia per noia: nei guai tre studenti "bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per trascorrere il tempo durante lesi dilettavano aL'episodio più grave quando hanno infranto il parabrezza di una vettura che procedeva a velocità sostenuta. Una decina le denunce giunte ai carabinieri che ora sono risaliti agli autori:Tutti gli automobilisti avevano segnalato che le loro rispettive autovetture erano state colpite da sassi, nel medesimo periodo e attorno allo stesso luogo. Tutti gli episodi erano segnalati nel periodo della vacanze natalizie, subito dopo Capodanno, ed il luogo incriminato è ile il vicino parcheggio sovrastato proprio dai binari.Subito dopo i fatti i Carabinieri della Tenenza di Mira hanno avviato le indagini, poi integrate con la presentazione delle denunce, giungendo in poco tempo a stringere il cerchio attorno ad gruppo di giovani del posto. I tre ragazzi tutti studenti ed incensurati, sono stati convocati a turno in caserma e messi alle strette, hanno ammesso quanto fatto. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i ragazzi erano soliti ritrovarsi per passare il tempo libero – indicativo il fatto che i danneggiamenti si erano concentrati nel periodo di vacanza scolastica - ai margini del sottopasso, ma anche di altri cavalcavia o ponti della zona, proprio per organizzare un gioco eccitante quanto sciagurato: fare al tiro a segno con le auto parcheggiate, o ancora più audace, in transito. I ragazzi sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria dei Minori di Venezia davanti alla quale dovranno rispondere del reato di danneggiamento aggravato.