Morto il sarto di Maradona: addio a Franco Aldini, ecco i vip che vestì su misura

Aveva vestito, su misura, anche Maradona. Lutto nel mondo della moda. È morto Franco Aldini, conosciuto da tutti come il sarto dei campioni. Aveva 79 anni. Era nato a Rotondi, in provincia di Avellino ma aveva scelto Vasto, in Abruzzo, per vivere, lavorare e dare vita alle sue creazioni. Tessuti di qualità, fantasia nell’ideare i modelli e sapiente tecnica di confezionamento su misura erano la cifra della sua arte. Nel suo atelier di via San Michele hanno sfilato grandi nomi, il suo stile e la sua creatività erano riconosciuti a livello nazionale.

Il suo studio era tappezzato delle foto dei grandi campioni

Il suo studio nel grattacielo di via San Michele era tappezzato di foto ricordo che lo ritraevano con personaggi dello spettacolo e fuoriclasse dello sport, uno su tutti Diego Armando Maradona, per il quale ha fatto i vestiti negli anni in cui il fuoriclasse argentino giocava nel Napoli. Inoltre, grazie a queste sue opere, fu ripetutamente chiamato in numerose trasmissioni televisive degli anni 80-90 come Fantastico, Uno Mattina e Verissimo.

Chi ha vestito nel mondo del calcio

«Ho fatto vestiti – raccontava sul suo sito Internet – per tutti i calciatori e allenatori: da Diego Armando Maradona a Juan Sebastián Verón, Hugo Almeida, David Platt, Sven-Göran Eriksson, Gianluigi Buffon. Un particolare rapporto ho avuto con Enzo Bearzot, Carlo Ancelotti, Giampiero Boniperti. Grandi sportivi come Pietro Mennea, Marco Pantani e tanti altri. Fu un onore per me vestire il mio conterraneo Massimo Troisi o fare la conoscenza di Ugo Tognazzi. Sono fiero della mia galleria fotografica con questi personaggi perché, come con tutti i miei clienti, mi piace andare oltre il “confezionare un abito”: mettere a proprio agio ed entrare in confidenza, stringere amicizia e suggellarla con un abito su misura. Aggiungeva di essere «onorato di aver vestito tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, rimanendo pur sempre il sarto al servizio di tutti», «dopo tanti anni di sacrifici e passione».