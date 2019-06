Ditta a caccia di sarte: «Nessuno risponde, vogliono fare tutte le influencer»

di Mauro Favaro

TREVISOOggi è veramente difficile trovare qualcuno che sappia tenere in mano ago e filo. La Tiemme di Badoere, laboratorio di confezioni a Morgano, Treviso , nato ormai trent'anni fa, sta cercando da mesi tre operaie specializzate.Vengono. Ma fino a questo momento non è bastato. Giuliano Secco, titolare con la moglie dell'azienda che oggi conta 14 dipendenti, non ha nascosto la sua amarezza davanti alle telecamere di Tagadà, trasmissione de La7 . «Sono mesi che cerchiamo tre operaie specializzate conferma oggi nel settore della moda escono tutti stilisti. Noi, invece, abbiamo bisogno di gente che sappia cucire, rammendare e lavorare materiali diversi».