Il prof che vuole bocciare gli studenti "sardine": «Renderò la vostra vita un inferno»

Un professore ha annunciato di essere pronto a bocciare i suoi studenti che, domenica 24, parteciperanno alla manifestazione organizzata dalle sardine (Piacenza).ha scritto su Facebook: «Se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio». Il post del professore è immediatamente diventato virale a ha suscitato l'indignazione di politici e comuni utenti dei social.Attraverso il suo profilo Facebook - adesso non più visibile - Giancarlo Talamini Bisi ha spiegato di voler andare in piazza domenica a Fiorenzuola proprio per "beccare" qualcuno dei suoi studenti. L'uomo ha anche un blog, sul quale esprime senza mezze misure le sue opinioni politiche. «Sono razzista» è il titolo di uno dei post nella sezione "pensieri" del blog, infarcito di contenuti inneggianti all'estrema destra e al fascismo.La vicenda ha scatenato l'indignazione di, viceministro dell'Istruzione, che sui social ha scritto: «In molti stamattina mi hanno segnalato il gravissimo comportamento di Giancarlo Talamini Bisi. Un insegnante che offende e promette di penalizzare gli studenti solo perché vorrebbero partecipare alle manifestazioni delle sardine, usando turpiloquio e minacce non troppo velate. Non è un comportamento tollerabile. Mi attiverò affinché si prendano provvedimenti. Nessuno può essere discriminato per le proprie idee, tantomeno nella scuola».