Ragazzo autistico picchiato a sangue, per Mattia si mobilita l'attore Fabio De Luigi. Il videomessaggio con Abatantuono e Boriello: «Guardiamo il Milan insieme»

«Ci vediamo al risveglio». Fabio De Luigi e Diego Abatantuono, Carlo Pellegatti, Demetrio Albertini, Marco Borriello e Mauro Suma, hanno realizzato un video per Mattia, un ragazzo autistico di 33 anni, santarcangiolese come De Luigi, picchiato a sangue lo scorso 20 novembre da un gruppo di ragazzi in piazza Ganganelli a Santarcangelo.

Si cerca il responsabile della violenza

I militari dell'Arma stanno ancora cercando il responsabile di quella violenza mentre Mattia, nei prossimi giorni, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico in seguito ai traumi e lesioni riportate. L'attore Fabio De Luigi ha voluto dimostrare tutta la sua vicinanza a Mattia, grande tifoso del Milan, con un videomessaggio e un invito a seguire una partita insieme allo stadio.