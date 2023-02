Sanremo, prima serata: Mengoni primo, poi Elodie e Coma_Cose. Amadeus fa boom su Instagram con Chiara Ferragni. Blanco distrugge tutto

Sanremo, la prima serata del Festival si è rivelata più frizzante di quanto lo stesso conduttore Amadeus potesse immaginare alla vigilia. Il direttore artistico Amadeus è stato affiancato sul palco da Gianni Morandi, una sicurezza per tutta la prima serata della kermesse canora, e la prima donna a salire accanto al conduttore sul palco dell'Ariston è stata Chiara Ferragni, che tra emozione e commozione ha incantato il pubblico e i telespettatori, E Amadeus l'ha promossa con un «bravissima».

Sanremo, diretta prima serata

01.42 La diretta di Leggo della prima serata del Festival di Sanremo termina qui. Appuntamento a domani sera con le altre 14 esibizioni dei cantanti della Kermesse. Grazie per essere stati con noi

01.36 Fiorello imita il direttore Coletta e chiede di Blanco «Ma che fine ha fatto? L'hai cacciato via, lo so , l'hai fatto. Voglio spezzare una lancia in favore di Blanco, mia madre 80 anni non sente, casa sua spacca tutto! Ma soprattutto le piante va in balcone, prende i gerani e li tira alla gente. Capita a tutte le persone che non sentono»

01.33 Collegamento con Fiorello «Non ce la posso fare questo è il tempo dei Colla Zio, io sono Colla Nonno»

01.31 e ora la top 5



1 Marco Mengoni

2 Elodie

3 Coma_Cose

4 Ultimo

5 Leo Gassmann

01.29 ecco la classifica provvisoria della sala stampa

6 Mara Sattei

7 Colla Zio

8 Cugini di Campagna

9 Mr Rain

10 Gianluca Grignani

11 Ariete

12 gIANMARIA

13 Olly

14 Anna Oxa

01.20 Prima diretta Instagram per Amadeus guidato dalla tutor Chiara Ferragni. Intanto il suo profilo Instagram ha raggiunto i 493mila follower

01.14 Riepilogo delle prime 14 canzoni in gara

01.08 Momento karaoke con "Il mio canto libero" di Battisti

01.07 Chiara Ferragni toglie il gonnellone strutturato e resta con la tuta di cristalli «Finalmente sono comoda». I tre conduttori si siedono sulle scale per ricordare Lucio Battisti che se fosse stato vivo avrebbe compiuto a marzo 80 anni

01.02 Mara Sattei, ​“Duemilaminuti”: il testo e il significato della canzone

00.57 Morandi inciampa sull'abito della Ferragni. Sul palco i Colla Zio, “Non mi va”: il testo e il significato della canzone

00.55 Aggiornamento del counter 420mila follower

00.49 Mentre stiamo scrivendo è il profilo è già a 185.000 follower

00.48 Debutto di Amadeus su Instagram con il selfie dei tre conduttori, vediamo quanti follower avrà

00.46 Lezioni di Selfie con Chiara Ferragni che cambia ancora abito «Ancora con il profilo di coppia alla tua eta? Io ho chiesto a Giovanna il permesso e ti ho creato il tuo primo profilo personale che si chiama @amadeusonoio»

00.40 Dodicesimo cantante in gara Olly, “Polvere”: il testo e il significato della canzone

00.34 Gianluca Grignani, “Quando ti manca il fiato”: il testo e il significato della canzone

00.33 Ingresso di Gianluca Grignani con bacio al conduttore e "batti 5". Tutti punti perfetti per il Fanta Sanremo

00.32 Rientro dalla pubblicità. Morandi rotorna sulla questione Blanco «Se avesse detto scusi signor Amedeo ci sono dei problemi si può ricominciare?». «Ovviamente sì, e lo dico a tutti cantanti. Ovviamente non ci sono le condizioni per far ricantare Blanco»

00.22 I Cugini di Campagna, ​“Lettera 22”: il testo e il significato della canzone

00.16 Nuovo cambio d'abito per la Ferragni che indossa sempre un modello di Dior ma questa volta con scritte che riprendo gli insulti degli hater. La Ferragni scende con la presidente e le rappresentati dell'associazione contro la violenza sulle donne "Dire - donne in rete" a cui ha devoluto il suo cachet

Blanco, follia sul palco di Sanremo: devasta tutto e si prende i fischi del pubblico: «Fuori». Cosa è successo

00.13 Collegamento con Fiorello ripristinato: «Ma che mi**ia fai? Sbagli i nomi di tutti? Salmo si è buttato con il microfono ... sono 2.500 euro! Quello sul palco ... Io non ce la faccio»

00.12 Salta anche il collegamento con Fiorello. «E' il bello della diretta, va tutto perfetto ma appena una cosa gira male va tutto male». Morandi: «domani parleranno solo di questo»

00.11 «Era dai tempi di Bugo e Morgan che non vivevo un momento così. Almeno lì c'era Fiorello. Gianni sta calmando Blanco», ironizza il conduttore. Gianni Morandi pulisce il palco

00.07 Amadeus vuol far ricantare Blanco e chiede silenzio, prosegue il coro di boooh «Magari non vi è piaciuto quello che avete visto e lo comprendo, se tu desideri tornare al termine della gara a cantare sei il benvenuto»

00.05 Fischi per Blanco interviene Amadeus che lo chiama Salmo

00.03 Problemi tecnici anche per Blanco che non riesce a cantare e indica che non sente la voce... intanto prende a calci le rose e spacca tutto ... scivola

00.02 Ritorno sul palco per Blanco con il nuovo singolo "L'isola delle rose"

23.53 Leo Gassman, “Terzo cuore”: il testo e il significato della canzone

23.49 Linea a Salmo per il collegamento sulla nave. L'esibizione termina con il rapper che si tuffa in acqua microfonato

23.28 «Se nascondi il tuo corpo sei una suora, se lo mostri sei una troia. Essere una donna non è un limite, gridatelo a chiunque e lottate insieme ogni giorno per cambiare le cose. Io ci sto provando, anche in questo momento ... Sono fiera di te»

23.25 La voce di Chiara si rompe dall'emozione: «Una cosa mi fa stare male, che in qualunque fase della mia vita c’era un pensiero fisso nella mia testa: non sentirmi abbastanza. Sei abbastanza , lo sei sempre stata. Sai in quanto momenti ti sentirai così? Tantissimi, questo è uno di quei momenti ed è normale che lo sia. Le sfide più importanti sono nella nostra testa e con noi stessi. Goditi il momento, goditi il vento piccola Chiara. Un amico un giorno mi ha detto nuessuno fa la fila per delle montagne russe piatte, aveva ragione, vivile tutte senza paura...Abbiamo tutti la scritta fragile sulla nostra pelle. Di Fede non ti dico nulla non ti voglio togliere la sorpresa di scorpire l'amore vero...diventerai mamma anche tu. Vuoi sapere una cosa sarai sempre tu. Ti svelo un segreto i genitori che vedi infallibili sono persone che stanno cercando di fare del loro meglio...fare il genitore sarà difficilissimo e le uniche persone che potranno giudicarti saranno solo i tuoi figli. La nostra società ci ha insegnato che quando diventi madre hai già un'identità, sei solo una mamma. Se farai sempre del tuo meglio er i tuoi figli, togliti ogni dubbio sei una brava madre non perfetta ma brava abbastanza. Celebra i tuoi successi, quelli grandi ma anche quelli piccoli, non sminuirti mai di fronte a nessuno. E te lo dice una che ha lasciato che si prendessero il merito di averti inventata»

23.33 Ingresso choc di Chiara Ferragni, l'imprenditrice ci tiene a precise: «Non sono nuda è il mio corpo disegnato perchè non bisogna vergognarsi». Poi legge una lettera inviata alla piccola Chiara «Ciao bimba, ho deciso di scriverti. Ogni volta che penso a te mi viene da piangere. Forse mi manchi , vorrei poterti fare uscire e farti vedere la mia vita. La gente mi conosce e mi chiedono selfie insieme. Non piaccio proprio a tutti . Ho sempre cercato di renderti fiera, lo faccio per te, per la bambina che sono stata»».

23.27 Elodie, “Due”: il testo e il significato della canzone

23.24 Pubblicità

23.21 Che emozione la proiezione delle immagini di Stefano D’Orazio che canta la sua strofa al Festival del 1990

23.17 Ultimo brano prima dei saluti "Uomini soli"

23.15 Il 6 luglio i Pooh saranno a San Siro per un «Evento irripetibile»

23.04 Evidenti problemi di audio per i Pooh, Facchinetti in particolare è spesso fuori nota.

23.00 La reunion dei Pooh sul palco dell'Ariston con un medley dei loro più grandi successi: mici per sempre/Dammi solo un minuto/ Stai con me/tanta voglia di lei/ Pensiero/ Piccola Katy/Chi fermerà la musica

22.45 Coma_Cose: “L’addio”: il testo e il significato della canzone

22.38 Uscita in esterna con Piero Pelù

22.37 Amadeus in platea per passare la linea al palco in piazza Colombo

22.33 La gara riprende con Ultimo che canta “Alba”: ​il testo e il significato della canzone

Sanremo, le pagelle ai look della prima serata

22.26 Pubbicità

22.19 Gianni Morandi chiede uno sgabello ad Amadeus per intonare le "canzoni brutte"

22.17 Ariete btte il cinque al conduttore ... sono punti per il Fanta Sanremo

22.12 A Elena Sofia Ricci il compito di introdurre il prossimo cantante in gara. Ariete, “Mare di guai”: il testo e il significato della canzone di Sanremo

22.08 «Combattente come la mia Teresa Battaglia». Prossima fiction di Rai 1 che debutterà il prossimo 13 febbraio

22.06 Meravigliosa Elena Sofia Ricci, primo ospite non musicale «E' sempre un'emozione» che ha scelto di scendere le scale con in sottofonto "combattente", brano di Fiorella Mannoia

21.58 Marco Mengoni, “Due vite”: il testo e il significato della canzone

21.55 Mahmood «Questa è un po' come casa»

21.52 E tornano i "Brividi". Mahmood e Blanco senza bicicletta

21.50 Video di presentazione dei vincitori del Festival della passata edizione Mahmood e Blanco

21.43 Fiori anche per i bimbi che fanno parte dell'esibizione di Mr Rain. Qualcuno piange per la troppa emozione

21.37 Terzo cantante in gara Mr Rain, “Supereroi”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

21.36 Ferragni «E' da mesi che scendo le scale del condominio e faccio le prove con i miei amici», forse c'è un po' di emozione che però viene dominata bene

21.34 Ingresso di spalle con la frase "Pensati libera" Chiara Ferragni scende le scale dell'Ariston

21.32 «Nasce come fashion blogger e oggi è il personaggio più influente nel mondo della moda» Sta per fare il suo ingresso Chiara Ferragni

21.31 Gaffe di Amadeus che sul finire dell'esibizione di gIANMARIA entra sul palco chiamandolo Sangiovanni. Poi si riprende e si giustifica dicendo che Sangiovanni giovedì sarà al festival per cantare con Gianni Morandi Fatti mandare dalla mamma, nella nuova versione prodotta da Shablo.

21.31 Amadeus consegna i fiori a gIANMARIA «Lo farò con tutti, ragazzi e ragazze»

21.27 Vincitore di Sanremo Giovani e secondo classificato a X Factor arriva gIANMARIA, “Mostro” - IL TESTO

21.20 Con quattordici partecipazioni e due vittorie la prima cantante in gara è Anna Oxa, “Sali (Canto dell’anima)” - IL TESTO

21.18 Morandi saluta e ringrazia l'orchestra. Questa sera si esibiranno i primi 14 artisti in gara. A votare solo la sala stampa. I primi 5 ricanteranno e si giocheranno la vittoria

21.13 Dopo la pubblicità inizia la gara, la prima ad esibirsi è Anna Oxa

21.10 «L'ultima pagina della Costituzione è bianca perchè la dobbiamo scrivere noi. La Costituzione bisogna amarla...farla entrare ogni giorno. I nostri padri e le nostre madri ci hanno mostrato il cammino, a noi hanno lasciato una sola cosa far diventare questo sogno realtà. Grazie presidente, grazie signora Laura. Vi abbraccio con tutto il mio affetto e il mio amore». Standing Ovation per lui

21.09 «L'art. 21 ci ha liberati dall'obbligo di avere paura. L'unica maniere di fare qualcosa di utile per il futuro è avere il passato sempre presente». Parole potentissime quelle di Benigni

21.07 «Il mio articolo preferito è il 21, sembra scritto da un bambino è bellissimo "Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero". Se l'hanno scritto vuol dire che ce n'era bisogno. Per me è l'architrave di tutte le libertà dell'uomo»



21.05 «L'articolo che dice l'Italia ripudia la guerra è una scultura. Se questo articolo lo avessero adottato le altre costituzioni non avremmo avuto nessuna guerra. Tra i nostri padri costituenti c'era Bernardo Mattarella, il padre di Sergio mattarella, è commovente e bellissimo. Presidente lei e la costituzione avete avuto lo stesso poadre, possiamo dire che quindi è sua sorella?»

21.03 «I nostri padri costituenti non l'hanno pensata, l'hanno sognata. Una folgorazione»

21.01 «Dove c'è la musica non ci può essere nulla di cattivo». Dopo l'omaggio alla musica Benigni introduce il "tema" della Costituzione «La Costituzione è un'opera d'arte che canta. Canta la libertà e la dignità dell'uomo... E' uno schiaffo al potere, ci dici che un mondo migliore è possibile. E' un sogno fabbricato da uomini svegli»

20.57 Benigni «Amadeus gliel'ha detto al presidente quanto dura? - il conduttore si sbellica dalle risate - presidente se vuole a una certa ora può andare. Pensare che tutto è iniziato nel '46 , un fioraio Amilcare Rambardi si inventò una gara canora ... la musica è la regina delle arti. La musica leggera ha un posto enorme nella storia sentimentale dell'umanità»

20.53 A Roberto Benigni uno dei momenti più attesi: la lectio magistralis della Costuzione. Ma prima il saluto al presidente e al pubblico e il monologo show. «Che bello qui è tutto nuovo ... Amadeus tu no. Presidente lei è al secondo mandato, ma Amadeus è al quarto ed ha già prenotato il quinto...secondo lei è costituzionale? Aspetta quota 100!. Bisogna fermarlo»

20.52 La sua presenza testimonia la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e della musica. Quest'anno ricorre l'anniversario per i 75 anni della Costituzione.



20.50 A Gianni Morandi è affidato l'Inno di Mameli

20.49 «Ho l'onore di annunciale per la prima volta la presenza in sala del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Applausi e standing Ovation. Il presidente è in balconata e non in platea come molti immaginavano

20.48 Amadeus omaggia le vittime della Turchia e della Siria con un minuto di silenzio

20.46 Ci siamo. Amadeu entra insieme a Gianni Morandi con un simpatico saltello

20.45 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato all'Ariston per assistere alla prima serata del Festival di Sanremo. È accompagnato dalla figlia Laura.

20.35 L'anteprima è affidata ad Andrea Delogu

20.28 Il benvenuto di Fiorello ad Alessia Marcuzzi durante il collegamento con il Tg1 «Anche noi abbiamo la nostra Nave, la Costa Marcuzzi»

20.05 Primo collegamento con il tg1 per Madeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi

Sanremo, Benigni al Festival e polemiche sul cachet: «La Rai lo renda pubblico»

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: «Onorata ed emozionata». Amadeus e Morandi: «Una grande professionista»

Sanremo 2023, la diretta della prima serata: in gara i primi 14 Big. Occhi puntati su Mattarella e Chiara Ferragni

Sanremo 2023, tutto quello che c'è da sapere: date, canzoni, cantanti, ospiti, conduttrici. LA GUIDA COMPLETA

Anticipazioni

Come anticipato nella conferenza stampa di oggi del Festival di Sanremo 2023 - questa sera in platea ci sarà un ospite speciale: Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «È un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo - ha detto Amadeus - Avere con noi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l'occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c'era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni».

Roberto Benigni aprirà la 73ma edizione di Sanremo 2023 leggendo la Costituzione con Gianni Morandi che canterà l’inno di Mameli. Nella prima serata ci sarà anche l'atteso debutto sul palco dell'Ariston di Chiara Ferragni.

Gli ospiti

Tornano a Sanremo i vincitori dello scorso festival Mahmood e Blanco. Sul palco della Costa Smeralda ci sarà Salmo mentre a Piazza Colombo Piero Pelù. Con un omaggio a Stefano D’Orazio tornano anche i Pooh nella formazione con Fogli. Tra gil ospiti Elena Sofia Ricci per promuovere la nuova serie di Rai1, Fiori sopra l’inferno.

La scaletta

In questa prima serata del Festival voterà solo la stampa. Alla fine della puntata verrà ufficializzata la prima classifica provvisoria. Ecco la scaletta con l'ordine di uscita dei cantanti

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

Gianmaria - "Mostro"

Mr. Rain - "Supereroi"

Marco Mengoni - "Due vite"

Ariete - "Mare di guai"

Ultimo - "Alba"

Coma_Cose - "L'addio"

Elodie - "Due"

Leo Gassmann - "Terzo cuore"

I Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Olly - "Polvere"

Colla Zio - "Non mi va"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"