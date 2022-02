Tragedia a San Valentino, anziana muore sulla tomba del marito. «Andava a trovarlo ogni giorno»

Tragedia nel giorno di San Valentino in provincia di Bergamo. Una donna anziana è morta sulla tomba del marito, dove si recava ogni giorno.

La tragedia di ieri è avvenuta a Treviglio, all'interno del cimitero comunale. Erminia Dossi, 85enne originaria di Fara d'Adda, era rimasta vedova quasi 40 anni fa: suo marito, Giacomo Bonacina, da cui aveva avuto sette figli, se ne era andato prematuramente. Dalla morte del marito, Erminia si era trasferita in via Beato Angelico, proprio nei pressi del cimitero. Lo riporta Il Giorno.

L'anziana, intorno alle 13 di ieri, era andata a far visita alla tomba del marito e lì è stata colpita da un infarto. Erminia Dossi è stata trovata priva di sensi accanto alla tomba del marito, ma per l'anziana non c'è stato niente da fare. Domani si terranno i funerali.

