A San Severino interventi chirurgici mini invasivi che non hanno bisogno di punti, una tecnologia innovativa per curare il glaucoma

SAN SEVERINO - Il mondo è luminoso, proteggi la tua vista. È questo lo slogan scelto quest’anno per la Settimana mondiale del glaucoma, che si celebra fino al 13 marzo. Così la comunità scientifica internazionale cerca di sensibilizzare le istituzioni, e i cittadini, ad una maggiore attenzione a tutela della propria vista attraverso visite eseguite con regolarità che consentano a ciascuno di non perdersi la bellezza e il fascino del mondo che ci circonda. Tra i nemici silenziosi dei nostri occhi e di quello che essi ogni istante riescono a donarci, il glaucoma è una malattia neurodegenerativa che colpisce più di 1 milione 200mila persone in Italia di cui circa 30mila nelle Marche.

Si tratta di una patologia caratterizzata principalmente da un aumento della pressione intraoculare che, a lungo andare, danneggia il nervo ottico, limitando il campo visivo dalla periferia verso il centro. I principali campanelli d’allarme del glaucoma sono piuttosto evidenti. Si comincia, per esempio, ad inciampare, a sbattere frequentemente contro gli angoli o ad accorgersi in ritardo della presenza di un ostacolo quando si cammina o si guida. «Il 50% dei pazienti non sa di avere il glaucoma perché si arriva tardi alla diagnosi e il 20% è esposto al rischio concreto di perdere la vista. È una patologia degenerativa che generalmente coinvolge entrambi gli occhi determinando danni permanenti al nervo ottico, che nel tempo possono portare a ipovisione e cecità – spiega il dottor Vincenzo Ramovecchi, direttore dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Area Vasta 3 che opera generalmente tra gli ospedali di San Severino Marche, Macerata e Recanati – A partire dai 40 anni è buona norma sottoporsi regolarmente a controlli oculistici, che includano la misurazione della pressione intraoculare così da poter scoprire la malattia nelle fasi iniziali quando ancora non presenta sintomi evidenti».

Diagnosi precoce con strumentazioni all’avanguardia e tecnologie innovative garantiscono ai pazienti soluzioni sicure ed efficaci per il trattamento delle patologie visive, preservando la qualità di vita nella maggior parte delle persone con glaucoma. Il centro di San Severino Marche è tra i centri più attivi in Italia per la chirurgia mini invasiva del glaucoma. «Presso il nostro centro cerchiamo di gestire al meglio il percorso di cura del paziente, valutando tutte le opzioni disponibili, sia mediche che chirurgiche – dichiara il dottor Vincenzo Ramovecchi – Di recente abbiamo introdotto nuove tecniche chirurgiche mini invasive che permettono di ridurre la pressione intraoculare, quando le gocce non sono più sufficienti. Essendo mini invasive, la procedura è meno complicata, non richiede punti di sutura e la gestione del post operatorio è più semplice rispetto alla chirurgia tradizionale, con un recupero della vista più rapido».

Questa nuova tecnica chirurgica è molto rapida e si sta sempre più affermando grazie alla sua efficacia e sicurezza e alla sua minima invasività. «In Italia - afferma ancora Ramovecchi - siamo tra i centri ad avere la casistica maggiore di interventi per la chirurgia del glaucoma mediante questa tecnica. Si tratta di una chirurgia mini invasiva che ha come ideale un paziente che non riesce più ad avere una pressione oculare compensata con la terapia medica, ossia le gocce. Questo nuovo dispositivo permette d’intervenire anche in anestesia locale, riducendo il decorso post operatorio. I risultati finora sono molto buoni e i pazienti sono molto soddisfatti».

