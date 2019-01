All'appuntamento con la prostituta, scopre che è anziana: va dai carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - La scappatella con la prostituta del paese non è andata a buon fine e quello che doveva essere un momento di spensieratezza ha rischiato di trasformarsi in un incubo. Prostituta colombiana di 63 anni denunciata per estorsione. Si tratta di G.G.E. con un domicilio fittizio a San Martino di Lupari. Dall'attività investigativa messa in atto dai carabinieri della locale stazione si è scoperto che lo scorso 9 dicembre la donna aveva fissato un appuntamento con un potenziale cliente di 61 anni, italiano residente sempre a San Martino di Lupari.