L'auto finisce nel campo rischiano di morire assiderati Salvati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Nel buio e nel panico il freddo se li stava portando via. Lei, soprattutto, rimasta a terra, nel campo gelato dopo una rovinosa caduta dalla quale non era più riuscita a rimettersi in piedi. Poteva essere non solo un incubo ma una tragedia quella che si è consumata nella notte tra mercoledì e giovedì in via Barattona a San Giovanni in Marignano. Lui 81 anni, lei 76 devono la vita a un passante che ha visto la loro auto, un Ford Ka, con le luci accese e bloccata in mezzo a un campo, e ha chiamato i carabinieri. Sono arrivati sul posto gli uomini della sezione radiomobile dei carabinieri di Riccione che sono stati in grado di prestare i primo soccorso ed effettuare le manovre salva vita per entrambi. Erano fermi dalle 21, quando l’uomo alla guida con una manovra azzardata era finito in un campo arato e la moglie, provando ad uscire era stramazzata a terra. I carabinieri le hanno praticato il massaggio cardiaco: la sua temperatura corporea era scesa a 34°. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Riccione.