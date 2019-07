Papà uccide la figlia di 16 mesi lanciandola dal balcone e si getta di sotto

Ci sarebbe stata una discussione, ieri sera, secondo una primo accertamento dei carabinieri, tra i genitori della bimba di 16 mesi uccisa oggi a San Gennaro Vesuviano. La vicenda è ancora tutta da ricostruire, così come è da stabilire se i due erano in procinto o meno di una separazione, come sembrerebbe dai primi accertamenti. I genitori della piccola vivono a Caserta; nell'appartamento dove si è verificata la tragedia vive la suocera dell'uomo. In queste ore i carabinieri stanno sentendo i familiari proprio per cercare di stabilire cosa abbia potuto far scattare la follia omicida nell'uomo e il suo tentativo di suicidio.

È piantonato dai Carabinieri in ospedale, il padre 35enne. Il servizio 118 della Asl Napoli 3 Sud lo ha trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli dove sta per essere sottoposto a risonanza magnetica per essere poi trasferito in neurochirurgia e, a seguire, a un probabile intervento neurochirurgico. La prognosi resta riservata. Nei suoi confronti non è stata ancora emessa alcuna misura.

