San Benedetto, acqua contaminata: ritirato un lotto

Ritirato un lotto di bottiglie dell'acqua minerale. L'azienda ha infatti disposto ildel lotto 23LB8137E delle bottigliette da mezzo litro dinaturale Fonte Primavera, al cui interno è stata trovata la presenza di idrocarburi aromatici.La decisione, rende noto l'azienda in un comunicato, «è stata presa a seguito dei campionamenti svolti dall'autorità sanitaria di competenza su alcune bottiglie prelevate presso un distributore automatico di bevande refrigerate che hanno rilevato una non conformità dovuta al superamento dei limiti per contaminanti idrocarburici aromatici». Secondo quanto riportato nell'avviso del ministero della Salute, emesso l'11 giugno 2018 e pubblicato sul proprio sito istituzionale il 15 giugno, il richiamo, avvenuto su indicazione dello stesso produttore, è avvenuto a causa della «presenza consistente di contaminanti idrocarburici», in particolare «xilene, etilbenzene, trimetilbenzene e toluene». Pertanto il Gruppo San Benedetto Spa invita a «non consumare i prodotti appartenenti al lotto sopraindicato e a restituirli al punto vendita».Precisa, inoltre, che «il richiamo si riferisce solo ed esclusivamente all'acqua minerale Fonte Primavera ed imbottigliata presso lo stabilimento Gran Guizza di Popoli con il nome San Benedetto e limitatamente al lotto indicato», con scadenza il 16 novembre 2019. Mentre «si garantisce l'assoluta purezza per tutti i prodotti e i lotti non indicati nella comunicazione»