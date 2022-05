Morto dopo il bagnetto, dramma in Sardegna: il piccolo Samuele aveva 6 anni

Samuele Ciccu, il bimbo di sei anni e otto mesi di Sanluri, in Sardegna, è morto per via di una caduta accidentale avvenuta dopo una delle crisi convulsive di cui purtroppo era spesso vittima. La tragedia martedì sera, quando il piccolo è caduto battendo la testa durante il bagnetto. L’autopsia ha cancellato ogni dubbio.

L’esame del dotto Roberto Demontis ha escluso l’ipotesi di annegamento e gli esperti della Procura hanno trovato anche un edema cerebrale «compatibile con una caduta o in ogni caso legato alle convulsioni». Disposta la restituzione della salma ai genitori, domani alle 15 i funerali nella parrocchia di Nostra Signora di Bonaria. Una tragedia che ha scosso la comunità di Sanluri.

