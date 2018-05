Matteo Salvini richiamato a Roma per vedere Di Maio: stop appuntamenti elettorali

Il segretario della Lega Matteo Salvini «non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma» per la trattativa sul governo: lo ha annunciato il deputato Fabrizio Cecchetti alla prima tappa degli appuntamenti elettorali che erano in programma oggi in Lombardia.



Salvini era atteso da decine di sostenitori e altrettanti giornalisti al gazebo leghista di Bareggio, dove si voterà per le Comunali il 10 giugno. Dopo Cecchetti anche un altro deputato della zona, Massimo Garavaglia, ha sottolineato al microfono «l'importanza» del momento politico a Roma, per tranquillizzare i presenti. Ufficialmente, Salvini aveva in agenda una lunga serie di incontri pubblici fino a questa sera fra le province di Milano, Monza, Lecco e Sondrio. Non è ancora chiaro se tutti gli appuntamenti siano stati cancellati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA