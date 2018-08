Il ministro Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale

«Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie, in maniera educata e tranquilla, ma se ne devono andare». Per frasi come questa, espresse anche a mezzo social, un gruppo di cittadini trevigiani ha presentato una denuncia nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in cui si ipotizza il reato di istigazione all'odio razziale (legge Mancino), aggravata dalla posizione di responsabile di una pubblica funzione. La denuncia è stata depositata alla procura della Repubblica di Treviso.LEGGI ANCHE ----> Salvini, critiche dalla Cei