Matteo Salvini guarito dal Covid sulle note di Jovanotti: «Io penso positivo... no negativo»

Matteo Salvini è negativo al test del Covid sulle note di Jovanotti. Il leader della Lega posta un video, la cui colonna sonora è «penso positivo», noto brano di Jovanotti, («io penso positivo perché son vivo, perché son vivo...», si sente in sottofondo), mentre si filma accomodato su un divano all'aperto, tra libri e appunti di lavoro.

«No, no, no - dice il segretario del Carroccio smentendo l'audio di sottofondo, sorridendo e mostrando il risultato del tampone - è negativo». Salvini era risultato positivo al Covid lo scorso 3 febbraio, mentre si stava recando alla Camera per il giuramento del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Ora, dopo i dieci giorni previsti, il tampone che rivela la negativizzazione al virus. «E dopo 10 giorni chiuso in casa, finalmente oggi... Buona domenica, Amici!», scrive sul suo post..

