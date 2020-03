Coronavirus, positivo un poliziotto della scorta di Salvini. M5S: «Si metta in auto-isolamento»

La notizia circolava da questa mattina nei palazzi della politica. Un poliziotto della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un agente del dispositivo di sicurezza che non è stato a stretto contatto con il leader della Lega nell'ultimo periodo né in auto né accanto a lui.

Per gli altri colleghi della scorta è scattata la quarantena di 14 giorni. Salvini, informato del caso di positività,

si sarebbe detto tranquillo e pronto a sottoporsi a tampone se necessario e se gli verrà richiesto.

Il leader della Lega dopo la conferenza stampa di questa mattina in Senato con Giorgia Meloni e Antonio Tajani ha preso un aereo per Milano. E intorno alle 16 ha posto un selfie: «Appena atterato in una Linate deserta, oro corro in Regione Lombardia per continuare a lavorare con i sindaci, cittadini, medici, volontari e lavoratori delle zone più colpite dal virus. Grazie a chi non si arrende».

La prima reazione arriva dal sottosegretario all'interno del M5S Carlo Sibilia: «Salvini segua le regole, la salute dei cittadini dei cittadini prima del consenso». In poche parole l'esponente del Movimento chiede al leader della Lega di mettersi in auto-isolamento. Come sta facendo il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

«Invitiamo tutti coloro, compreso Salvini, che hanno avuto documentati contatti con persone positivi al test per il Covid-19 a seguire pedissequamente le disposizioni messe a punto dal governo e a non fare di testa propria, perché significherebbe mettere in pericolo i cittadini italiani. Il virus non guarda il tuo nome - dice Sibilia - non guarda la tua posizione sociale o il tuo status da parlamentare. Tutti devono seguire le disposizioni del governo. La

salute dei cittadini viene prima del consenso elettorale»



