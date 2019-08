Salvini: «Vedrò alleati in settimana, manovra pronta». A Catania scatta la contestazione

In mezzo ai disordini, Salvini da Catania annuncia: «Conto di vedere sicuramente gli alleati a livello locale del centrodestra perché sicuramente alcune elezioni regionali ci sono: in Umbria sono fissate il 27 ottobre, in Emilia Romagna dovrebbbero essere a dicembre e poi ci saranno Calabria, Marche, Toscana. Sicuramente su questo l'alleanza che ha vinto tutte le elezioni negli ultimi mesi deve ritrovarsi e proporre candidati comuni prima possibile».



«Penso che già la settimana prossima ci ritroveremo con gli alleati per le regionali, ovviamente si parlerà anche di altro», ha aggiunto.

Al comizio di Matteo Salvini Catania non sono mancate tensioni: dagli schiaffi tra un gruppo di sostenitori del vicepremier e altri che lo contestano duramente alle bottigliette di plastica contro la sua auto.