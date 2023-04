Si tuffa e salva due ragazzini in mare: 35enne ​eroe muore annegato. Il corpo ritrovato dopo un giorno di ricerche

Si è tuffato in mare per salvare due ragazzini in difficoltà della corrente, ma dopo essere riuscito a farli tornare a riva, è stato lui stesso ad andare in difficoltà. Accade in Sicilia tra Siracusa e Avola: l'uomo, un 35enne, ha visto due minorenni cadere in mare dal ponte di Cassibile e si è lanciato in acqua per soccorrerli, ma mentre i due ragazzi sono riusciti a salvarsi, di lui si sono perse le tracce. Fino alla tragica notizia arrivata questo pomeriggio.

Salva due ragazzini, 35enne muore annegato

Il corpo del 35enne eroe, disperso da ieri pomeriggio, è stato poi ritrovato oggi - domenica 23 aprile - intorno alle 14.50. Erano le 17 di ieri quando l'uomo si era tuffato in acqua dalla spiaggia del Gelsomineto, sulle coste di Avola, per portare in salvo i due giovani in difficoltà per la corrente: a rintracciare e a recuperare il corpo il nucleo sommozzatori, mandato questa mattina da Reggio Calabria per le ricerche.