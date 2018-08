Salta fila al pronto soccorso spacciandosi per deputato smascherato dalla polizia

I poliziotti del Commissariato di Alghero (Ss), hanno denunciato un 45enne di Torino, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. L'uomo, che si trovava in vacanza nella cittadina sarda, in un paio di occasioni, trovandosi in fila insieme ad altri pazienti nel pronto soccorso dell' ospedale algherese ha contattato il 113, spacciandosi per un deputato della Repubblica, pretendendo un intervento che gli consentisse di saltare la fila. Viste le insistenti richieste, un equipaggio del Commissariato ha accertato la presenza dell'uomo all'interno della sala di attesa del pronto soccorso.



Dalla successiva identificazione è risultato che lo stesso, oltre a non essere un deputato annoverava a suo carico diversi precedenti penali, fra i quali anche quello di estorsione. Infatti nel 2013, venuto in possesso di un Ipad di un ex parlamentare, aveva cercato di estorcere una somma di danaro, minacciando di cancellare la memoria del dispositivo e di rivenderlo. In quella occasione il 45enne era stato arrestato da personale della Squadra Mobile di Varese. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato segnalato alla Autorità Amministrativa competente, per usurpazione di titoli o di onori.

