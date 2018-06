Giallo salmonella a Pescara: 80 ricoverati, in gran parte bambini. Chiusa la mensa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla Direzione sanitaria della Asl sottolineano che, al momento, vista la tipologia dei sintomi - febbre, vomito, diarrea e conseguente disidratazione - non c'è una vera e propria emergenza. Ma l'alto numero di ricoveri sta creando allarme a. È salito a circa 80 il numero delle persone ricoverate in ospedale a causa di malori con sintomi da tossinfezione alimentare, mentre un'altra decina si sono fatti visitare negli ospedali di Chieti e Atri.Il Comune di Pescara ha deciso di sospendere il servizio mensa fino a giovedì, giorno di chiusura delle scuole, tranne gli asili nido che chiuderanno il 29 giugno. I ricoverati sono principalmente bambini, alcuni dei quali ricoverati in Pediatria (una quarantina), ma oggi sono arrivati in pronto soccorso anche sei insegnanti. Alcune persone hanno raggiunto autonomamente gli ospedali vicini e, quindi, il bilancio complessivo, seppur provvisorio, potrebbe essere più alto. Almeno sei o sette, secondo le prime informazioni, le scuole di appartenenza delle persone finite in ospedale, residenti in zone diverse della città. Mentre sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri del Nas di Pescara sui campionamenti effettuati nel centro di cottura che serve le mense scolastiche, la Asl già ieri aveva disposto un’indagine epidemiologica: i primi risultati potrebbero arrivare domattina qualora si tratti di salmonella o nel pomeriggio in caso di altre patologie virali.