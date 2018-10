Salmonella, croissant Bauli a rischio: allarme del ministero, ecco il lotto interessato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: un lotto di brioche ‘5 cereali latte fresco’ della Bauli, prodotti in uno stabilimento del veronese, a Castel d’Azzano, è a rischio microbiologico, secondo l’allarme lanciato dal Ministero della Salute. Sul sito del Ministero c’è anche la foto della confezione dei croissant, che secondo l’allerta delle autorità potrebbero contenere il batterio dellaIlieri: il ministero invita a non consumare il prodotto e a riconsegnare le eventuali confezioni al punto vendita di acquisto. Il lotto interessato è il numero: gli altri prodotti non della stessa marca non presentano alcun rischio.Laè di tipo non tifoideo e di solito può venire da derivati animali come carne, uova e latte crudi o non pastorizzati. La Bauli non ha ancora commentato l’accaduto.