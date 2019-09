Va a caccia con il padre, gli parte un colpo dal fucile e lo uccide: omicidio colposo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALERNO - Ha ucciso il padre mentre erano a caccia insieme. Un vero e proprio dramma familiare. E' accaduto in provincia di Salerno, dove un uomo di 34 anni, residente aha esploso accidentalmente dal proprio fucile, durante una battuta di caccia, un colpo che ha raggiunto al basso addomedi 55 anni.L'uomo, ferito, è morto successivamente. Il fatto si è verificato precisamente a Sicignano degli Alburni (Salerno), in località Gammariello, durante una battuta di caccia al cinghiale. I carabinieri della sezione operativa di Eboli, congiuntamente a quelli della stazione di Postiglione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà il figlio della vittima per il reato di omicidio colposo.