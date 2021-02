Donna di 29 anni uccisa a coltellate in strada: ha protetto col suo corpo quello del fidanzato. Caccia all'assassino, fuggito a piedi

Una donna di 29 anni, Sonia Di Maggio, è stata uccisa nel Salento, a Specchia Gallone, frazione di Minervino. L'omicidio è avvenuto a colpi di coltello lungo via Pascoli, nel centro abitato da non più di poche centinaia di persone. Il corpo della donna, originaria di Rimini, è stato trovato per strada riverso in una pozza di sangue da alcuni passanti che hanno provato a rianimarla e allertato i soccorsi. Al loro arrivo, però, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

In questi momenti è in atto una caccia all'uomo. In particolare, il ricercato sarebbe l'ex fidanzato della giovane, tornato da poco nel Salento, di origini campane. Dalle prime notizie raccolte, l'uomo sulle cui tracce sono ora le forze dell'ordine - in particolare gli agenti di polizia del commissariato di Otranto, i primi ad arrivare sul posto, e i carabinieri dipendenti dalla compagnia di Maglie -, era stato lasciato e la 29enne aveva avviato una relazione con un altro uomo, F.D, anche lui 29 anni, di professione carpentiere.

L'ex non aveva digerito questa separazione, arrivando a minacciare Sonia Di Maggio: «Ti ammazzo», le aveva detto, secondo la prima ricostruzione fatta dagli agenti di Polizia. Così, questa sera l'uomo di origini campane avrebbe atteso la 29enne al ritorno da una passeggiata con l'attuale compagno - erano usciti ad acquistare un pacco di pasta - e li avrebbe sorpresi a pochi passi dall'abitazione dove la coppia avrebbe voluto coronare il suo sogno d'amore.

La lite, poi il coltello: a quel punto Sonia Di Maggio ha protetto il fidanzato dall'ex, facendogli scudo col proprio corpo. La lama ha infierito sul collo, sul petto, all'addome. E non le ha lasciato scampo.

All'origine del gesto, dunque, ci sarebbe la fine della relazione e il nuovo legame della donna. L'accoltellatore è scappato a piedi.

