“Saldi mortali” per chi acquista il funerale “Pacchetto Elegante”

MILANO - La febbre per gli acquisti sta salendo alle stelle. I saldi sono ormai iniziati e sempre più persone prendono d’assalto negozi e centri commerciali per accaparrasi la merce in saldo. Le categorie merceologiche interessate da questo fenomeno sono davvero molteplici.All’appello, però, manca come al solito il settore funebre che non riesce a cogliere le opportunità offerte dal mercato, un po’ per logiche commerciali superate un po’ per mancanza di competenza degli imprenditori funebri.L’unica voce fuori dal coro, come peraltro già accaduto in passato con il Black Friday e altre iniziative, è OdF - Outlet del Funerale. Il comparto marketing dell’impresa di onoranze funebri, specializzata nell’organizzazione di funerali in tutta la Lombardia (con sede legale a Milano e sede operativa e showroom a Cologno Monzese), ha sfornato la campagna dissacrante “Saldi Mortali”, prevedendo uno sconto di 500 euro sul funerale “Pacchetto Elegante”.«Abbiamo giocato con le parole e sul prezzo - spiega Rossella Dell’Oca, direttore tecnico -. Con “Saldi Mortali”, infatti, i primi 100 clienti che ne faranno richiesta in fase di acquisto, potranno beneficiare di uno sconto pari a 500 euro sul funerale “Pacchetto Elegante”. Si tratta di un’offerta speciale con un notevole risparmio, che speriamo possa essere di gradimento alla nostra clientela. Certo è - continua ironicamente Rossella Dell’Oca - che chi tardi arriva… meglio è».Con l’applicazione dello sconto di 500 euro sul funerale “Pacchetto Elegante”, valido fino al 16 febbraio 2019, l’inumazione passa da 2.499 a 1.999 euro, la cremazione da 2.499 a 1.999 euro e la tumulazione 2.899 a 2.399 euro.