Schianto tra due auto sulla Salaria: morti marito e moglie

Tragico incidente sulla Salaria: due morti. Sulla strada statale 4 «Via Salaria», sono in corso rallentamenti alla circolazione stradale a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 141, in località Accumoli, in provincia di Rieti. Nell'incidente, che ha coinvolto due veicoli, due persone sono decedute.



Morti marito e moglie. Un morto è G.U., 74 anni, nativo di Borbona e residente a Norcia, deceduto a causa del forte impatto tra le due autovetture e nulla si è potuto fare. L'altra vittima è la moglie, deceduta al de Lellis poco dopo il trasporto.



Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine, per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.