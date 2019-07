Investita nel passeggino a tre anni, è morta dopo 12 anni di coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fu investita nel passaggino quando aveva treanni. Muore dopo 12 anni di coma. Lutto a Sala Consilina per la morte della bambina di origine cinese che dopo essere stata investita, nel gennaio del 2007, a soli tre anni.Il terribile incidente avvenne il 23 gennaio del 2007 a Trinità di Sala Consilina. La bambina fu investita da un'auto mentre stava attraversando la strada, insieme alla nonna. La piccola, inizialmente fu portata con urgenza all'ospedale Curto di Polla, per poi essere trasferita a causa dei gravi traumi riportati all'ospedale Santobono di Napoli. Gravissimi i traumi riportati dalla bambina. Da lì, dopo una lunga degenza, è iniziato il calvario della piccola che per 12 lunghi anni è rimasta in coma. Fino a ieri.