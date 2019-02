Saimon, 4 anni, lotta contro un tumore. La raccolta fondi: «La famiglia soffre, aiutiamoli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGGIo EMILIA - Ha solo, ma sta già combattendo la battaglia più dura della sua vita. Il piccolo, un bimbo che vive a Massenzatico (Reggio Emilia), da qualche mese ha bisogno die sta lottando, insieme alla sua famiglia, per sconfiggere il male che lo ha colpito. Sul, però, si è scatenata lanei confronti di Saimon e dei genitori,A causa della malattia,deve sottoporsi a lunghi ricoveri e continue terapie tra, dove è seguito dai medici dell'Istituto Nazionale dei tumori. Per seguire il figlio e farlo vivere nella massima serenità,, che fa il pizzaiolo, si è messo anche indal lavoro. Le lunghe trasferte, però, sono molto costose per la famiglia ed è anche per questo che i genitori hanno creato una pagina Facebook, Saimon il guerriero , dove vengono raccontati non solo i difficili ricoveri, ma anche i momenti spensierati delle giornate del bimbo, circondato dall'affetto di parenti e amici, oltre che di medici e infermieri.I colleghi di papà Samuele, inoltre, hanno lanciato un: «Siamo tutti brave persone, di buon cuore, e in questo momento è giusto aiutare una famiglia che non solo sta soffrendo insieme al loro piccolo, ma vive anche una situazione di disagio finanziario». Mentreprosegue la chemio e altrea base di cellule staminali, l'appello lanciato dai colleghi del papà ha trovato una forte adesione, anche grazie al gruppo Facebook Tutti uniti per Saimon . Per donare è possibile effettuare una ricarica a questa carta Postepay: 5333171045242449 (IBAN: IT63Z0760105138277061777070), intestata alla mamma di Saimon, Marianna Scandriglia (Codice fiscale: SCRMNN82T48D122F).