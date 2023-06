Caffè Sacher a Trieste, scontrino “choc” per la fetta di torta. Il sindaco: «Se hai i soldi vai, altrimenti guardi...»

«Se hai i soldi vai, se no guardi...». È la risposta che il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha dato all'emittente locale TeleQuattro che gli chiedeva un commento sugli alti prezzi del Caffè Sacher, che ha aperto in città due giorni fa, dopo una lunga attesa in via Dante. È il primo della catena che apre fuori dall'Austria.

I prezzi del nuovo caffè Sacher di Trieste

«Basta polemiche, se hai i soldi vai, se no guardi» ha detto il sindaco, vantando però «grande orgoglio» per l'apertura di un negozio della tradizione austriaca e viennese in particolare. Le polemiche sono esplose per i prezzi alti fissati dal negozio: una fetta della originale torta è venduta a 8,90 euro; alti anche i costi di altri prodotti in vendita. Oggi il negozio è chiuso perché ha terminato la scorta di torte dopo l'enorme afflusso di clienti dall'apertura fino a ieri e non è stato possibile rifornirsi. Un latte macchiato costa 5,50 euro, un caffè espresso 3,50 euro.

Le parole del sindaco di Trieste

«Vorresti un Ferrari? Ma non lo puoi permettertelo, e allora se passa sei lì a guardarlo» rincara la dose Dipiazza. «È un grande orgoglio - aggiunge - che sia stata scelta Trieste per aprire il Caffè Sacher e nessuno pensa alla cifra enorme che è stata investita per aprire il locale». Il sindaco era lì il primo giorno di apertura, «orgoglioso anche dell'amicizia con il proprietario. Voleva offrimi una fetta ma io ho voluto pagarla», ha tenuto a precisare. Anche sul tariffario troppo alto Dipiazza ha voluto fare delle precisazioni: «Vai a cena nei ristoranti e ti chiedono cifre mai viste, davvero non riesco a capire questa polemica».