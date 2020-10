Sacerdote fa sesso sull'altare della chiesa con due donne e si filma, una fedele lo fa arrestare

Fa sesso sull'altare della sua chiesa insieme a due donne. Un sacerdote della Louisiana, negli Usa, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso da una fedele mentre si registrava durante un atto sessuale con altre due donne all'interno dell'edificio sacro.

@SCMPNews A St. Tammany Parish, Louisiana, priest, 37-year-old Rev. Travis Clark, was arrested on obscenity charges September 30th 2020, for allegedly recording himself having sex on the alter of a church with Mindy Dixon and Melissa Cheng! pic.twitter.com/bmMPlXwyod

— The NOLA Tabloid (@thenolatabloid) October 10, 2020

Attrici hard

Il reverendo cattolico Travis Clark era insieme a due donne, due attrici di film per adulti, Mindy Dixon, 41 anni, e Melissa Cheng, 23 anni. A scoprire cosa accadeva all'interno della chiesa è stata una fedele che ha notato le luci accese nell'edificio in un orario insolito ed è entrata per capirne il motivo. Quando ha raggiunto l'altare ha però trovato il sacerdote nudo insieme alla due attrici mentre registravano un film a luci rosse.

Atti osceni

La donna ha raccontato che le attrici erano vestite da dominatrici e l'altare era stato riempito di sex toys. Secondo quanto riporta il Daily Mail, tutti e tre sono stati arrestati per atti osceni in luogo pubblico. Tutti e tre potrebbero rischiare dai 6 mesi fino a 3 anni di carcere se dovessero essere condannati per oscenità. Il sacerdote intanto è stato sospeso dall'arcidiocesi.

