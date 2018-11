Sacerdote invade la corsia opposta e si schianta morto a 38 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLO VICENTINO/SAN BONIFACIO - La Chiesa vicentina è in lutto per l’in un incidente stradale di, nato a Valdagno il 3 maggio 1980 e dallo scorso giugno amministratore parrocchiale a Locara di San Bonifacio. Sacerdote dal 7 giugno 2008 don Silvano è morto attorno alle 15 di ieri 29 novembre: recatosi a Vicenza per ildi inizio Avvento a Monte Berico stava tornando lungo la Regionale 11 alla sua parrocchia, giunto in località Ca’ Sordis di Montebello, probabilmente per un malore, ha perso il controllo della sua Peugeot, hal’opposta corsia e senza impattare su altre auto si è schiantato sul guardrail. Sotto gli occhi di altri automobilisti che hanno chiamato il 118 e la polizia locale.I sanitari del Suem di Arzignano hanno tentato inutilmente diil sacerdote prima di certificare il decesso, forse causato da un infarto. La diocesi ha espresso cordoglio e dolore con il vescovo. «Don Silvano era conosciuto e stimato per la generosità, l'entusiasmo e la gioia contagiosa con cui svolgeva il proprio servizio pastorale. La preghiera è ora soprattutto per i genitori e la famiglia di don Silvano e per la comunità parrocchiale di Locara dove don Silvano era giunto da poche settimane come pastore».