Ryanair, squarcio su un'ala dell'aereo: paura a bordo, il volo per Bari torna indietro

Unosu un'ala di un aereoha causato un forte ritardo per un volo della compagnia low cost irlandese partito ieri sera da Francoforte, in Germania, e diretto a Bari. Il volo, e invece è atterrato un quarto d'ora dopo la mezzanotte: dopo 40 minuti dalla partenza infatti, come hanno raccontato alcuni passeggeri, l'aereo èa causa del grave problema tecnico.Lo squarcio sull'ala ha costretto dunque il pilota a effettuare un atterraggio d'emergenza, conclusosi per fortuna senza problemi. Sul posto erano pronti mezzi dei vigili del fuoco e del servizio di emergenza. I passeggeri hanno poi preso un altro velivolo per raggiungere l'aeroporto 'Karol Wojtyla' nel capoluogo pugliese. Lo stesso mezzo è poi ripartito per Francoforte da Bari alle 0.40 invece che, come previsto, alle 21.25.