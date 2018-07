Ryanair, due giorni da incubo per lo sciopero: cancellati 600 voli, passeggeri a terra

Si annunciano due giorni da incubo per chi dovrà volare con Ryanair: il 25 e 26 luglio sarà sciopero con migliaia di passeggeri a terra e circa 600 voli cancellati. L’85 per cento dei passeggeri che aveva comprato un biglietto della compagnia irlandese, ha visto cancellato il proprio volo. Intanto la compagnia è sempre più allo scontro con i rappresentanti dei lavoratori. La low cost inglese che tra mercoledì e giovedì si troverà ad affrontare uno sciopero europeo che coinvolge quattro paesi tra cui l'Italia, si prepara a chiamare equipaggi da altri paesi per rimpiazzare il personale in sciopero.

A denunciarlo è il sindacato belga Cne, che si interroga sulla legalità di tale operazione e in particolare sul rispetto dei tempi di volo, e ha chiesto alle autorità belghe del lavoro di verificare che le regole siano rispettate, cosa sulla quale stanno già indagando le autorità spagnole e portoghesi. L'ennesimo fronte di scontro con la low cost irlandese, che solo nel dicembre scorso (al culmine del caos cancellazioni) ha accettato dopo 30 anni di riconoscere i sindacati dei piloti, arriva dal Belgio: la low cost irlandese, è la denuncia del sindacato Cne, ha intenzione di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero, a causa del quale solo a Bruxelles sarà cancellato l'80% dei voli.



Mercoledì 25 è in programma uno sciopero di 24 ore del personale navigante di Ryanair in Italia, mentre in Belgio, Spagna e Portogallo la protesta si estenderà anche a giovedì 26 luglio «contro l'approccio della compagnia irlandese verso i propri lavoratori», spiegano i sindacati di questi quattro Paesi. Lo stop in Italia è stato proclamato da Filt Cgil e Uiltrasporti che, sottolineando di rappresentare in Italia «la grande maggioranza di piloti e assistenti di volo Ryanair», definiscono «inaccettabile che la compagnia, nonostante le sentenze della magistratura ed a dispetto dei più elementari diritti costituzionali, continui a preferire unilateralmente interlocutori minoritari». Il fronte di scontro con i sindacati italiani si è scaldato proprio nei giorni scorsi dopo per la decisione della low cost di aprire il dialogo avviato nei mesi scorsi con le sigle professionali dei piloti e assistenti di volo Anpac e Anpav anche ad un sindacato confederale, la Fit Cisl.



Decisione che ha fatto insorgere le altre due sigle dei trasporti di Cgil e Uil: « Ryanair ha perso ancora una volta l'occasione per un dialogo sano e costruttivo a tutela dei lavoratori e dell'azienda». Intanto Ryanair ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile dopo le tasse in calo del 20% a 319 milioni, a fronte di un rialzo del 7% dei passeggeri, che hanno raggiunto la soglia dei 37,6 milioni di unità. Tra le cause la compagnia indica «costi più elevati del carburante e del personale».

