Sciopero Ryanair, domani cancellati 150 voli da e per la Germania

Easy Jet, paura sul volo per Malpensa: volatile nel motore durante il decollo, atterraggio di emergenza

Domani non partiranno 150 voli dei 400 programmati da e per la Germania. I piloti e gli assistenti di volo di Ryanair incroceranno le braccia per 24 ore.«Si tratta del primo sciopero congiunto di piloti e assistenti di volo Ryanair che renderà molto difficile per la compagnia aerea domani volare in Germania », ha spiegato il portavoce del sindacato piloti tedeschi Markus Wahl.Sono 400 i piloti e 1.000 gli assistenti di volo della compagnia low cost irlandese che operano in Germania e la maggior parte potrebbe aderire allo sciopero. Inoltre gli aerei della Ryanair in Germania rappresentano circa un decimo della sua flotta globale. Non è la prima volta che i piloti tedeschi si trovano al centro di agitazioni sindacali e di mobilitazioni. Il 10 e 11 agosto scorso hanno fatto uno sciopero che ha causato la cancellazione di oltre 400 voli. Quello fu lo sciopero più grande di tutta la storia della compagnia.Le accuse mosse dai sindacati alla Ryanair sono: limitazione della libertà sindacale, il mancato riconoscimento dei diritti salariali, previdenziali e assistenziali ai lavoratori e l'utilizzo di personale navigante reclutato da agenzie estere di somministrazione determinando in questo modo un dumping salariale.Ma la compagnia low cost irlandese non arretra «Dato che abbiamo già offerto contratti locali e una retribuzione migliore, non vi è alcuna giustificazione per ulteriori scioperi», ha dichiarato il portavoce di Ryanair Robin Kiely.Nel frattempo in Italia nelle giornate di oggi, domani e dopodomani si sta svolgendo un referendum tra i piloti per decidere sulla validità del contratto firmato da Ryanair e Anpac.