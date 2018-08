RyanAir, addio al bagaglio a mano gratis: ecco quando e quanto si pagherà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella che finora è stata una caratteristica distintiva di, ovvero la possibilità di trasportareentro determinate dimensioni ed un peso di 10 kg, in modo del tutto, presto diventerà solo un ricordo. La low cost irlandese, infatti, ha annunciato unaha deciso di rivedere le proprie. Portare con sé a bordo un bagaglio a mano dal peso inferiore ai 10 kg, che finora è sempre stato gratuito, a partire dal prossimo mese di novembre avrà un. Ai passeggeri sarà consentito portare una «piccola borsa personale» (occhio alle, un criterio molto stringente:) che potrà essere posta ai piedi, sotto al sedile anteriore a quello dove ci si siede.Se si ha necessità di trasportare un bagaglio a mano di peso inferiore ai 10 kg, ma di dimensioni maggiori rispetto a quanto stabilito dalle nuove direttive di, sarà quindi necessario acquistare un, che però costerà fino a. Nel caso in cui non si disponga di un biglietto 'priority', sarà comunque possibile fatturare il bagaglio, al costo di, ma senza poterlo portare con sé a bordo, dal momento che sarà posto nella stiva dell'aereo.Ora resta da capire come la prenderanno i, già inferociti per i continui ritardi e cancellazioni dei voli a causa degli scioperi di un personale decisamente sul piede di guerra. La compagnia aerea, dal canto suo, ha motivato così la nuova misura: «Abbiamo stabilito regole molto più precise perché la questione dei bagagli a mano è uno dei motivi più comuni di ritardi agli imbarchi».