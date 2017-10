Passeggero ubriaco picchia la compagna di viaggio Caos a bordo di un aereo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UFA - Caos a bordo e panico tra i passeggeri su un aereo di linea in volo dalla città turca di Antalya a Ufa, in Russia: a metà del tragitto un uomo completamente ubriaco ha cominciato a dare in escandescenze, prima insultando e minacciando ad alta voce i viaggiatori, poi prendendo a pugni la sua compagna di viaggio, una ragazza 26enne.A quel punto è scattato l'intervento dei membri dell'equipaggio che, coadiuvati da alcuni passeggeri, sono riusciti a bloccare l'uomo, stendendolo a terra nel corridoio e legandogli le mani per metterlo in condizione di non nuocere. Dopo averlo immobilizzato lo hanno messo a sedere avvertendolo che non avrebbero tollerato nessun altro atteggiamento aggressivo. Una volta atterrati a Ufa, la città principale della Repubblica di Baschiria, in Russia, l'uomo è stato consegnato alla polizia, multato e inserito nello speciale elenco, tenuto dalle compagnie aeree, dei viaggiatori da tenere sott'occhio.Ora, dopo che il filmato girato a bordo da un passeggero è stato postato sui social ed è diventato di dominio pubblico, l'uomo rischia un processo dalle conseguenze ben più gravi rispetto alla semplice sanzione da 15 euro che gli è stata per ora comminata.