Russia, isole Svalbard primo obiettivo nella guerra con la Nato: la strategia di Putin per per spaccare l'Alleanza

L'arcipelago norvegese delle Svalbard potrebbe diventare il primo obiettivo dell'attacco russo in caso di conflitto diretto con la Nato. Lo afferma Paul Goble, ex esperto di Eurasia del Dipartimento di Stato ed ex analista della CIA, in una lunga analisi per la Jamestown Foundation di Washington. Goble afferma che una delle ragioni di questa strategia sarebbe la posizione ambigua dei membri dell'Allenza rispetto lo status dell'arcipelago. Le Svalbard fanno parte della Norvegia, ma sono una zona smilitarizzata come previsto dai termini del Trattato di Spitsbergen del 1920, firmato da circa 50 Paesi, tra cui Stati Uniti, Norvegia e Francia.

L'articolo 5

Questa condizione ha fatto sorgere dei dubbi all’interno della Nato sul fatto che, nel caso di una mossa russa, si porrebbero in essere le condizioni necessarie per l’attivazione dell’Articolo 5 del Trattato di Washington.

Il Cremlino è ben consapevole di questo disaccordo e potrebbe considerare un attacco alle Svalbard meno rischioso di un attacco agli Stati baltici, alla Finlandia o alla Polonia, ha detto Goble. Nella analisi si cita la situazione verificatasi nell'estate del 2022. A causa delle sanzioni, Mosca non ha potuto fornire cibo e beni di prima necessità alla comunità russa a Spitsbergen e la Duma ha messo in dubbio la sovranità della Norvegia sull’arcipelago. Stoltenberg ha affermato che qualsiasi attacco alle isole sarebbe considerato un attacco all’Alleanza e provocherebbe una risposta. Tuttavia, molti membri della Nato, compresi gli Stati Uniti, non hanno preso una posizione chiara creando di fatto uno stallo politico.

La strategia di Putin

In uno scenario del genere, Putin potrebbe essere tentato di mettere alla prova la forza dell’Occidente «in un luogo a cui pochi hanno pensato», ha detto Goble. A suo avviso, il rafforzamento dell’Occidente nell’Artico e le grandi riserve di carbone nell’arcipelago potrebbero spingere lo Zar a compiere un passo del genere. La domanda internazionale di carbone è in crescita e il rapido riscaldamento delle Svalbard rende il carbone da estrazione in vendita un’opzione interessante per Mosca. Per evitare un attacco, secondo l'esperto, i paesi della Nato dovrebbero adottare una posizione comune sulla questione della protezione dell'arcipelago. «In caso contrario, l'impasse non farà altro che aumentare la probabilità che Putin prenda di mira la zona come primo passo nella sua campagna per indebolire l’Occidente», ha aggiunto Goble.

L'allarme

Anche il governo norvegese è preoccupato per la situazione attorno a Spitsbergen, scrive Reuters. Per questo motivo, per la prima volta dal 2016, le autorità hanno aggiornato la strategia di sicurezza del territorio. La Norvegia teme che «le tensioni tra Russia e Occidente possano estendersi all’arcipelago a causa della sua posizione strategica e del crescente interesse per le preziose rotte artiche di petrolio, gas e spedizioni marittime», si legge in una nota.

Svalbard, storia di una colonia

L'istituto di statistica norvegese fornisce ogni semestre i dati aggiornati della popolazione. Al 24 agosto 2022 la popolazione era di 2 905 abitanti, di cui 1 753 norvegesi, 391 russi e ucraini, 10 polacchi e 751 non-norvegesi. I norvegesi e i non-norvegesi delle Svalbard vivono a Longyearbyen e Ny-Ålesund (dove vivono anche dei ricercatori italiani). Tra i non-norvegesi diffusa è la presenza di immigrati thailandesi e svedesi. I russi e ucraini vivono a Barentsburg e nella città fantasma di Pyramiden (a fini di turismo). I polacchi vivono nella base scientifica di Hornsund. La popolazione russa e ucraina è notevolmente calata dai 537 di fine 2019 ai 391 attuali, a seguito della pandemia di Covid. La comunità pendolare di Svea, residente nella capitale, è cessata a seguito della chiusura della miniera e della rimozione dei rifiuti e delle attrezzature nell'estate del 2021. A causa di una situazione legale particolare, tutti i Paesi che hanno firmato il trattato delle Svalbard hanno diritto, al pari della Norvegia, a colonizzare le Svalbard e a svilupparne l'economia; tuttavia, l'unico Paese a prendere sul serio questa possibilità è stata l'Unione Sovietica, i cui insediamenti di Barentsburg e di Pyramiden hanno raggiunto alcune migliaia di abitanti; per un periodo la lingua più parlata sulle Svalbard è stata il russo