Dalla gru si stacca un braccio che precipita sulla strada: runner di 51 anni travolto e ucciso

PONTASSIEVE - Era uscito per fare un po' di attività fisica all'aperto, ma la sua corsa si è trasformata in un dramma: un runner di 51 anni, originario della provincia di Roma, è morto dopo essere stato colpito dal braccio di una gru accidentalmente staccatosi da un mezzo pesante che stava attraversando la variante della statale 67, a Pontassieve (Firenze). Nonostante i tentativi di rianimazione operati dal personale sanitario del 118, l'uomo non ce l'ha fatta: sul posto sono arrivati anche la polizia municipale di Pontassieve e i carabinieri.

