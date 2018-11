Rubava per fame, agenti lo denunciano ma poi gli offrono il pranzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSSOLA - Lalo aveva spinto a frugare tra leall'interno di unper lo smaltimento di rifiuti speciali, alla disperata ricerca di qualche pezzo da rivendere a pochi euro. Lo aveva fatto in pieno giorno, scavalcando un muro di recinzione e sperando che nessuno lo vedesse. Così non è stato ed un, dopo la segnalazione di un dipendente, ha avvertito la polizia locale, che lo ha fermato e, ma non solo.L'uomo, residente a, si era recato nell'isola ecologica di via Verdi, a. Ladel posto, come riporta Il Giorno , ha però compiuto un bellissimo gesto: dopo averlo denunciato a piede libero, come previsto dalla legge, l'ufficiale Francesco Pianura, impietosito dalla disperazione dell'uomo, che chiedeva una piccola somma per un panino, ha deciso dipersonalmenteper il pranzo.Un'umanità, questa, sempre più rara e anche per questo sempre più apprezzata in un mondo in cui domina l'egoismo anche di fronte a chi, per una qualsiasi ragione, non ha più niente, indipendentemente dalla nazionalità.