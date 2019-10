Con l'auto contro un muro dopo il furto al supermercato gravi due ventenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle 3.35 di questa notte è scattato l'allarme del supermercato DiMeglio di Presicce , in provincia di Lecce . Un furto era stato perpetrato poco prima, ma i ladri - dopo un inseguimento con la Polizia - hanno concluso la loro fuga contro un muro: due di loro, ventenni, sono ricoverati ora in gravi condizioni in prognosi riservata, in Terapia intensiva. Un terzo, invece, pè stato tenuto sotto osservazione al Pronto soccorso, ma è fuori pericolo. Sono tutti ora piantonati dai carabinieri fuori dalla loro stanza all'ospedale di Tricase.Poco prima delle 4, infatti, quando è scattato l'allarme, al supermercato è arrivata una pattuglia de La Folgore , che ha trovato la porta forzata e la catena tagliata. All'interno, una porta era stata sfondata e i cassetti tutti rivoltati alla ricerca, evidentemente, di denaro sonante. Sul posto, nel frattempo, è arrivato - insieme ai carabinieri di Alessano e alla polizia di Taurisano - il proprietario dell'attività commerciale che si è accorto come mancassero all'appello alcune buste contenenti moneti di diverso taglio. Proprio i poliziotti, intanto, avevano in quei momenti inseguito una Mercedes in fuga lungo la Presicce-Specchia: quell'auto sospetta era infine uscita fuori strada, andando a sbattere contro un muro. I tre occupanti sono stati soccorsi dal 118, mentre all'interno della vettura gli agenti hanno trovato refeurtiva e arnesi da scasso.