Ruba il cellulare a una turista ma viene incastrato da una app

Ha rubato la borsa ad una donna che stava cenando in un ristorante a piazza Campo de’ Fiori e si è dileguato rapidamente, ma, qualche ora dopo, è stato localizzato grazie all’applicazione “Trova il mio I-phone” installata sul telefono. In manette è finito un 64enne egiziano, senza occupazione e con precedenti.Ieri sera, terminata la cena, la vittima, una turista inglese di 34 anni si è accorta del furto subito ma, senza scoraggiarsi, ha raggiunto gli uffici della Stazione di Piazza Farnese per denunciare quanto accaduto e con i militari ha localizzato il suo I-phone mediante un’applicazione specifica. Dopo alcuni tentativi, il telefono è stato localizzato in via Lucio Sestio angolo via Tuscolana.I militari hanno così allertato i colleghi della Stazione Appia che immediatamente sono intervenuti sul luogo segnalato e dove hanno trovato il 64enne, bloccato mentre tentava di fuggire. Nel suo zainetto è stata rinvenuta tutta la refurtiva: la borsa contenente il telefono, denaro contante e documenti personali della donna. L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli. Dovrà rispondere del reato di furto aggravato.