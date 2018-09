Ruba un carro funebre ma dentro c'era il morto Arrestato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva notato unparcheggiato in strada, con le chiavi ancora attaccate all'interno, e non aveva resistito all'ebbrezza diper farci un giro e provare l'effetto che fa. Quello che un 40enne non poteva certo immaginare è che, all'interno della vettura, c'era unche doveva essere trasportato da un obitorio alla sede di un'agenzia funebre.Il singolare episodio è avvenuto due notti fa a, in. A darne notizia è la polizia locale della città, che in un post su Facebook ha spiegato: «L'auto era stata lasciata all'interno di un ospedale: un dipendente dell'impresa funebre aveva appena caricato il, morto in quella clinica, ed è riuscito a dare subito l'allarme».È così che la polizia si è messa subito alla ricerca di una Chevriolet Silverado del 2010, di colore bianco, utilizzata dall'agenzia di onoranze funebri. In pochi minuti gli agenti hanno individuato e intercettato il carro funebre, fermando l'uomo e recuperando anche il cadavere. Il fermato ha detto di chiamarsie di avere, giustificandosi col fatto che le chiavi fossero attaccate. La bizzarra notizia ha rapidamente oltrepassato i confini nazionali: a riportarla anche Metro.co.uk . Il 40enne è ora stato denunciato e posto a disposizione della Procura.