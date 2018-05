Meghan non si inchina alla Regina: Harry le rivolge un cenno con il capo

di Alessia Strinati

Unpieno di sgarri alla regola quello tra, ma fino alla fine l'attrice americana non ha rispettato in pieno il protocollo della casa reale. Già la sua presenza in chiesa ha rappresentato un grande cambiamento per la corona inglese ma un particolare non è sfuggito ai più attenti e potrebbe aver indignato Elisabetta.La Markle non ha voluto inchinarsi di fronte alla regina Elisabetta, come accadde nel 2011 con Kate Middleton durante il matrimonio con William. Probabilmente potrebbe essersi trattato di una dimenticanza della donna, mentre Harry infatti ha fatto un cenno con il capo alla nonna, sua moglie non ha badato a quello che stava accadendo. Frastornata dalla situazione e venendo da un contesto culturale molto diverso da quello inglese potrebbe essersi semplicemente dimenticata.La sua distrazione, tuttavia, non è stata grave come lo sarebbe stato nel matrimonio di Will e Kate. Le nozze del primogenito erano molto più formali e cariche di responsabilità per i due sposi. Più festaiolo questo matrimonio per cui l'assenza dell'inchino non è stata così grave. D'altronde Meghan ha dimostrato rispetto e devozione in più occasioni alla famiglia reale: dall'abbandono della sua carriera da attrice al battesimo.