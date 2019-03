Non vede i figli da due anni minaccia di buttarsi il giudice glieli fa incontrare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ROVIGO - Con un gesto plateale, il 13 febbraio scorso, giorno del suo 38. compleanno, era, scavalcando il parapetto e minacciando di. «Senza i miei figli non ho più niente», aveva ripetuto ai mediatori che gli si erano avvicinati per farlo desistere. La sua disperazione, aveva spiegato a chi lo ha avvicinato, in particolare al pubblico ministero di turno Daniela Randolo, perché l'uomo, originario dell'Albania e residente a Solesino, aveva chiesto di parlare con un magistrato, era dovuta al fatto che, che erano stati affidati alla madre e presi in carico dai servizi sociali. Il sostituto procuratore gli aveva promesso che si sarebbe interessata del suo caso e che avrebbe fatto in modo che se non fossero presenti motivi ostativi, gli avrebbe permesso di incontrare i suoi figli. Cosa che si è concretizzata proprio martedì, grazie all'impegno del pm rodigino che ha cercato di sbloccare una situazione che non aveva apparente