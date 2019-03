Si schianta e riparte in contromano in autostrada con l'automobile a pezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ROVIGO - Per chi attraversa il tratto rodigino dell'autostrada senza assicurazione o revisione sarà più difficile passarla liscia: dalla scorsa settimana, infatti, la polizia stradale della sottosezione Rovigo A13 guidata dall'ispettore capo Riccardo Luciani ha in dotazione due nuovi occhi elettronici pronti a scovare le irregolarità. Si tratta di uno dei 30 dispositivi street control donati in comodato d'uso gratuito per 36 mesi dalla fondazione Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici....