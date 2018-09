Rosita Raffoni, suicida a 16 anni: «Umiliata e denigrata dai genitori»

di Simone Pierini

«Il maltrattamento emergeva a fronte di una mal intesa funzione genitoriale, svolta dai coniugi Raffoni sulla base di agiti ed omissioni disfunzionali che esponevano la figlia ad un contesto traumatico cronico, costellato da incertezze e frustrazioni, isolamento totale,della dignità umana, negazione del ruolo di figlia e di appartenenza al nucleo familiare». Così la Corte d'Assise di Forlì nelle motivazioni in seguito alla sentenza dideidii coniugi Roberto Raffoni e Rosita Cenni sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di carcere per il reato di maltrattamenti e con le motivazioni si è chiuso così il processo di primo grado.L'adolescente si uccise il 17 giugno 2014, lanciandosi dal tetto dell'istituto scolastico che frequentava, e lasciando in un messaggio video sul suo telefonino e in una lettera pesanti accuse sul comportamento dei genitori, tali dallo spingerla a farla finita.