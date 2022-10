Semina il panico in auto, minaccia di morte un poliziotto e tenta la fuga: nei guai 20enne trovato con una dose di cocaina

Prima ha effettuato manovre pericolose in auto, poi è stato fermato da un poliziotto fuori servizio, infine si è rifiutato di fornire le generalitò minacciando di morte lo stesso agente provando la fuga. Sono stati attimi di paura quelli vissuta a Roseto per colpa di un ventenne: il ragazzo, una volta fermato con l'ausilio di una volante, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una dose di cocaina.

Patente ritirata

Con l’ausilio di un equipaggio della Polizia Stradale di Giulianova, il giovane è stato sottoposto anche al test salivare risultando positivo in ordine all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il 20enne, denunciato in stato di libertà per minacce a pubblico ufficiale, si è pure rifiuto di fornire indicazioni sulla sua identità personale e porto abusivo di armi. È stato quindi segnalato al Prefetto di Teramo quale assuntore di sostanze stupefacenti subendo il ritiro della patente di guida.