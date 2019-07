Maestra supplente assunta lunedì e licenziata martedì succede ogni settimana

di Mauro Favaro

RONCADE (TREVISO) -Ogni settimana. Come fosse a chiamata. Per una paga di 5,50 euro lordi all'ora. Unadiè andata avanti così per tutto l'ultimo anno scolastico. Alla fine ha ricevuto uno stipendio totale di 1.053,34 euro. «Invece avrebbe avuto diritto a circa 8mila euro lordi complessivi», mettono in chiaro dalla Gilda degli insegnanti, sindacato che la sta seguendo, assieme all'avvocato Innocenzo D'Angelo. E dopo l'ispettorato del lavoro, ora la docente è pronta a rivolgersi al giudice del lavoro. Lei, 50enne docente precaria con oltre un decennio di esperienza, all'inizio dell'anno scolastico aveva accettato una supplenza a tempo determinato, dal 21 settembre al 30 giugno, in un istituto comprensivo del trevigiano con orario part time di 12 ore settimanali