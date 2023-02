Ron Jeremy ricoverato in un ospedale psichiatrico. «Non può sostenere il processo»: è accusato di stupro su 30 donne

L'ex pornostar Ron Jeremy è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico statale ed è stato ritenuto non idoneo a sostenere un processo per le accuse di stupro mosse contro di lui. Jeremy è sotto accusa per 30 presunti stupri, violenza sessuale e una serie di altre accuse, ma non si presenterà davanti a una giuria, secondo quanto riporta TMZ. Ora l'uomo risiede in un ospedale psichiatrico in California, dove sarà detenuto per un massimo di due anni. Secondo quanto riferito, verranno condotti controlli periodici per determinare se ci siano miglioramenti delle sue condizioni.

Malore al deposito Conerobus: 50enne portato d'urgenza a Torrette

Secondo quanto riferito da TMZ, un giudice ha autorizzato il trasferimento di Jeremy nella struttura dopo aver stabilito che le sue capacità cognitive erano diminuite in modo così drammatico da non essere in grado di mettere insieme la propria difesa. L'ex pornostar è stato sottoposto a una serie di test per determinare la sua capacità mentale. I risultati sono stati valutati e a Jeremy è stata diagnosticata la demenza.

Ron Jeremy isn't going before a jury to face rape charges, because he's being shipped off to a mental hospital ... where he could spend the rest of his days. https://t.co/05XtVTw0Ai — TMZ (@TMZ) February 8, 2023

Diverse donne si sono fatte avanti con accuse di cattiva condotta contro Jeremy, che si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse nel 2020. Il giudice si riserva il diritto di continuare a perseguire le accuse contro Jeremy se le sue condizioni miglioreranno nel tempo. La sua prima visita è stata programmata per maggio.