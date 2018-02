Trovato morto nella Fiat Punto: torna l'incubo dell'eroina killer

ROMA - Un uomo di 48 anni, residente ad Artena, è stato trovato privo di vita all'interno della sua Fiat Punto in via Passo Lombardo, nella zona di competenza del commissariato Romanina, che è intervenuto sul posto con la volante di servizio. La salma del 48enne è stata posta a disposizione dell' autorità giudiziaria per l'autopsia. Si sospetta un overdose, perché gli agenti hanno trovato una siringa appena usata all'interno dell'auto. Se così fosse potrebbe tornare l'incubo dell'eroina killer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA